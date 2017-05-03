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    Общество

    Аваков показал новые гибридные авто полиции

    (обновлено: )51518
    Глава МВД заявил, что Нацполиция получила от Mitsubishi Motors Corporation скидку стоимости автомобилей, благодаря чему было сэкономлено почти 125 млн грн.
    Новые гибридные автомобили Нацполиции
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Первая партия полицейских гибридных автомобилей Mitsubishi прибыла в Украину, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба Нацполиции. 

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    Сейчас автомобили проходят таможенные процедуры. 

    "Нацполиция получила от Mitsubishi Motors Corporation скидку стоимости этих автомобилей. Благодаря этому мы сэкономили почти 125 млн грн", — добавил министр внутренних дел.

    По его словам, вторая партия автомобилей прибудет через 3-4 месяца.

    По данным пресс-службы, в рамках проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций "Техническое переоснащение (замена подвижного состава существующих патрульных автомобилей Национальной полиции Украины автомобилями с гибридной силовой установкой)" Национальная полиция Украина получит 651 современный автомобиль Mitsubishi вместо устаревших ВАЗ и УАЗ. 

    npu.gov.ua
    Новые гибридные автомобили Нацполиции

    Напомним, в прошлом году в Северодонецке министр внутренних дел Арсен Аваков вручил луганской полиции сертификаты от 34-х новеньких служебных автомобилей иностранного производства, оснащенных современной техникой.

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