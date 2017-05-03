Госавиаслужба намерена ввести регистрацию беспилотников

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Государственная авиационная служба Украины предлагает ввести регистрацию беспилотных воздушных судов, которые весят более 250 граммов, сообщается в Концепции регулирования направления беспилотных воздушных судов, обнародованной на сайте ведомства.

Концепция предусматривает два вида классификации беспилотных воздушных судов: по максимальной взлетной массе и по типу управления. По взлетной массе предлагается ввести четыре класса: нулевой – до 250 граммов, первый – от 250 граммов до 20 килограммов, второй – от 20 килограммов до 150 килограммов и третий – более 150 граммов.

Документ предусматривает обязательную регистрацию судов, начиная с первого класса, она будет доступна онлайн. Регистрацию судов второго класса будет проводить Госавиаслужба. А требования к третьему классу будут аналогичными требованиям к пилотируемым судам.

Концепция предусматривает, что пользоваться беспилотниками первого класса будет запрещено в восьмикилометровой зоне от аэропортов, а также над людьми. Полеты должны выполняться в светлое время суток.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие в Донбассе испытали беспилотный авиационный комплекс украинского производства "Spectator-M".

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