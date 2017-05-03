КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Семь уголовных дел возбудил отдел дознания Брянской таможни РФ по факту контрабанды из Украины в Россию семи стволов от пистолета "Маузер", сообщает ведомство.

Отмечается, что канал по контрабандному перемещению из Украины в Россию основных частей огнестрельного оружия пресекла Брянская таможня совместно с УФСБ России по Брянской области. Части оружия отправлялись международными почтовыми отправлениями

"Отделом дознания Брянской таможни возбуждено 7 уголовных дел по ч.1 ст. 2261 УК РФ. Изъято 7 стволов от пистолетов и затвор винтовки "Маузер 98", — говорится в сообщении.

Специалисты установили трех получателей посылок, граждан РФ, причастных к контрабанде в Калужской, Московской областях и Москве.

Кроме этого, в ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты части оружия, боеприпасы, приспособления для зарядки патронов, приспособление для изготовления боеприпасов, отмечается в сообщении.

Центральное таможенное управление РФ Брянская таможня пресекла контрабанду стволов пистолетов "Маузер" из Украины

Ранее сообщалось, что в ФСБ России заявили о пресечении канала контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины. По данному делу проходили более 50 человек, у которых изъята большая партия оружия.