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    Общество

    Брянская таможня пресекла контрабанду стволов пистолетов "Маузер" из Украины

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    Канал по контрабандному перемещению из Украины в Россию основных частей огнестрельного оружия пресекла Брянская таможня совместно с УФСБ России по Брянской области. Части оружия отправлялись международными почтовыми отправлениями.
    Брянская таможня пресекла контрабанду стволов пистолетов Маузер из Украины
    Центральное таможенное управление РФ

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Семь уголовных дел возбудил отдел дознания Брянской таможни РФ по факту контрабанды из Украины в Россию семи стволов от пистолета "Маузер", сообщает ведомство.

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    Отмечается, что канал по контрабандному перемещению из Украины в Россию основных частей огнестрельного оружия пресекла Брянская таможня совместно с УФСБ России по Брянской области. Части оружия отправлялись международными почтовыми отправлениями

    "Отделом дознания Брянской таможни возбуждено 7 уголовных дел по ч.1 ст. 2261 УК РФ. Изъято 7 стволов от пистолетов и затвор винтовки "Маузер 98", — говорится в сообщении.

    Специалисты установили трех получателей посылок, граждан РФ, причастных к контрабанде в Калужской, Московской областях и Москве.

    Кроме этого, в ходе проведенных обысков были обнаружены и изъяты части оружия, боеприпасы, приспособления для зарядки патронов, приспособление для изготовления боеприпасов, отмечается в сообщении.

    Центральное таможенное управление РФ
    Брянская таможня пресекла контрабанду стволов пистолетов "Маузер" из Украины

    Ранее сообщалось, что в ФСБ России заявили о пресечении канала контрабанды оружия и взрывчатки из Евросоюза и Украины. По данному делу проходили более 50 человек, у которых изъята большая партия оружия.

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