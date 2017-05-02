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    Жители Одессы несут цветы на Куликово поле в память о событиях 2 мая

    Тема:

    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая (17)

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    Жители Одессы с утра вторника несут цветы на Куликово поле
    dumskaya.net

    ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Жители Одессы с утра вторника несут цветы на Куликово поле, чтобы почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибли почти 50 человек, передает корреспондент РИА Новости.

    Организованный общественностью митинг в память трагических событий 2 мая 2014 года начнется в 14.00. Никаких официальных мероприятий в этот день не запланировано.

    В настоящее время на Куликово поле приходят десятки людей с цветами. Территория площади перекрыта, в том числе военными автомобилями, на нее можно попасть только через один вход с металлоискателями. Также на территории площади создан коридор для прохода людей.

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