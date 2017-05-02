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    В Одессе женщина пыталась пройти на Куликово поле с георгиевской лентой

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    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая (17)

    (обновлено: )64334
    В связи с массовым прибытием граждан, на территорию Куликового поля организован усиленный режим патрулирования и пропуска. Вся территория Куликового поля перекрыта нарядами полиции, для удобства передвижения граждан организовано пешеходную зону.
    Ситуация в Одессе 2 мая
    Главное управление Национальной полиции Одесса

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Одессе женщина пыталась пройти на Куликово поле с георгиевской лентой, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Одесской области.

    "Нарядом патрульной полиции был зафиксирован один случай ношения гражданкой т. н. георгиевской ленты. С женщиной была проведена разъяснительная работа, ленту изъято", — сказано в сообщении.

    Главред одесского Таймера Юрий Ткачев
    Фото с личной страницы Юрия Ткачева в Facebook
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    В полиции напомнили, что в связи с массовым прибытием граждан, на территорию Куликового поля организован усиленный режим патрулирования и пропуска. Вся территория Куликового поля перекрыта нарядами полиции, для удобства передвижения граждан организовано пешеходную зону.

    С целью исключения возможных беспорядков, на территорию Куликового поля запрещено проносить следующее: огнестрельное или холодное оружие, взрывчатку и другие предметы, которые могут быть использованы для совершения террористического акта или причинения телесных повреждений другим лицам.

    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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    Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено. 

    Ранее полиция Одесской области сообщила, что более 2 тысяч правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок в Одессе 2 мая — в годовщину трагических событий, произошедших в городе в 2014 году.

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