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    Кто не экономит тепло, свет и газ, нужно наказывать - эксперт

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    (обновлено: )3401
    Комментируя сокращение Кабмином социальных нормативов на использование тепла, электричества и газа, эксперт в сфере ЖКХ Татьяна Бойко в эфире "ГС" заявила, что в новые цифры можно прекрасно вложиться, вся проблема - в культуре потребления.
    Газовая конфорка
    flickr.com/sunshinecity

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Украине снижены социальные нормативы на использование тепла, электричества и газа. С 1 мая вступило в силу соответствующее постановление Кабмина, которое вводит нормирование по новым правилам. В частности, соцнормы потребления газа снижены до 5 кубометров на квадратный метр площади отопления с 5,5 кубометров ранее. Кроме того, почти на 20% снижены нормативы потребления тепловой энергии для централизованного теплоснабжения домов, оборудованных домовыми и квартирными приборами учета. И почти на 20% уменьшились нормативы потребления электроэнергии для индивидуального отопления.

    Алексей Кучеренко. Архивное фото
    Украинское фото
    Кучеренко: тариф на тепло для киевлян завышен в два раза минимум

    Сокращение социальных нормативов до уровня, который в Кабмине считают уровнем фактического потребления, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала руководитель жилищно-коммунальных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

    "В эти нормативы абсолютно можно вложиться. Они и так — более высокие, чем нужно. Весь вопрос — в культуре энергопотребления. Нужно анализировать, почему такое большое потребление — люди больше потребляют или просто открывают духовки и так догревают воздух в квартире, или это кражи газа или электроэнергии, когда кто-то еще подсоединился к дому. Если бы у каждого был индивидуальный счетчик, было бы легче", — отметила Бойко.

    При этом она подчеркнула, что нормативы должны снижаться и дальше с тем, чтобы стимулировать людей экономить.

    "В Прибалтике, например, те, кто не экономит, теряют право на субсидию. Я думаю, нам тоже стоит переходить к такому шагу через некоторое время. Нужно стимулировать тех, кто экономит, и наказывать тех, кто не экономит", — заявила эксперт.

    Ранее директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский заявил, что либерализация любого рынка ведет к росту тарифов

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