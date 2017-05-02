Кто не экономит тепло, свет и газ, нужно наказывать - эксперт

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Украине снижены социальные нормативы на использование тепла, электричества и газа. С 1 мая вступило в силу соответствующее постановление Кабмина, которое вводит нормирование по новым правилам. В частности, соцнормы потребления газа снижены до 5 кубометров на квадратный метр площади отопления с 5,5 кубометров ранее. Кроме того, почти на 20% снижены нормативы потребления тепловой энергии для централизованного теплоснабжения домов, оборудованных домовыми и квартирными приборами учета. И почти на 20% уменьшились нормативы потребления электроэнергии для индивидуального отопления.

Сокращение социальных нормативов до уровня, который в Кабмине считают уровнем фактического потребления, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала руководитель жилищно-коммунальных программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

"В эти нормативы абсолютно можно вложиться. Они и так — более высокие, чем нужно. Весь вопрос — в культуре энергопотребления. Нужно анализировать, почему такое большое потребление — люди больше потребляют или просто открывают духовки и так догревают воздух в квартире, или это кражи газа или электроэнергии, когда кто-то еще подсоединился к дому. Если бы у каждого был индивидуальный счетчик, было бы легче", — отметила Бойко.

При этом она подчеркнула, что нормативы должны снижаться и дальше с тем, чтобы стимулировать людей экономить.

"В Прибалтике, например, те, кто не экономит, теряют право на субсидию. Я думаю, нам тоже стоит переходить к такому шагу через некоторое время. Нужно стимулировать тех, кто экономит, и наказывать тех, кто не экономит", — заявила эксперт.

Ранее директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский заявил, что либерализация любого рынка ведет к росту тарифов.