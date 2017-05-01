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    На одесские улицы вышли патрули силовиков из Киева и Днепра

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    Думская.net

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Дополнительные силы правоохранителей прибыли в Одессу из Киева и Днепра, они уже вышли на патрулирование, заявил в понедельник начальник департамента превентивной деятельности Национальной полиции Игорь Бабич.

    Первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что более 3 тысяч правоохранителей будет обеспечивать общественный порядок в Одессе 2 мая — в годовщину трагических событий, произошедших в городе в 2014 году, в ходе которых погибли 48 человек. В понедельник полиция перешла на усиленный режим несения службы в Одессе.

    "Сегодня в город прибыли шесть дополнительных групп. Они будут нести службу в пешем порядке, особое внимание будут уделять потенциальным правонарушителям, которые передвигаются пешком. В усиленном режиме также работают автопатрули, обеспечивающие безопасность дорожного движения и контролирующие все движение по городу", — сказал Бабич, которого цитирует пресс-служба МВД.

    По его словам, дополнительные группы силовиков прибыли в Одессу из Киева и Днепра, они уже вышли на патрулирование. Особое внимание, по словам Бабича, силовики будут уделять патрулированию территории площади Куликово поле, железнодорожному вокзалу и привокзальной площади, а также рынку "Привоз".

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