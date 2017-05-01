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    Общество

    Потребительская корзина украинца недооценена минимум на 800 грн – эксперт

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (565)

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    Экс-замминистра социальной политики Василий Шевченко в эфире "ГС" отметил, что механизм формирования прожиточного минимума часто критикуется в обществе.
    Монеты Украины - 1 гривна
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. С 1 мая в Украине увеличивается прожиточный минимум. Это определено Законом о госбюджете на 2017 год. 

    Бюджетные майские: взлет цен на продукты. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Бюджетные майские: взлет цен на продукты

    Суть произошедших изменений в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экс-заместитель министра социальной политики Василий Шевченко.

    "Для четырех категорий населения утверждаются необходимые потребительские товары, в том числе, продукты питания и, исходя из этого, формируется потребительская корзина. Если говорить о выплатах, то на сегодняшний день они изменились в лучшую сторону, если брать прошлый год, но все равно они не компенсируют те расходы, которые на сегодняшний день дает Госкомстат… То есть, если мы говорим, например, о потребительской корзине для трудоспособных лиц — 1684 гривны, то реально она все равно составляет где-то 2,5 тысячи минимум. Тем более, эта потребительская корзина много критикуется обществом, потому что там есть некоторые моменты, которые не изменились методологически", — заявил эксперт.

    Напомним, для трудоспособных лиц прожиточный минимум планово увеличен на 80 гривен — до 1684 гривен. Для лиц, утративших трудоспособность, — до 1312 гривен (рост на 65 гривен). В общем, прожиточный минимум в этом году будет повышаться в три этапа — до 1762 гривен. Исходя из новых размеров прожиточного минимума, будут рассчитаны и новые суммы социальной помощи. В частности, с мая будет произведен перерасчет пенсий для более 8 миллионов граждан.

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