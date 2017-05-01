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    Общество

    Украинцы отметят 1 мая митингами за права рабочих и шашлыками на природе

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    В Киеве в этом году на 1 мая запланировано несколько митингов и демонстраций, посвященных защите прав трудящихся. Свои заявки на проведение массовых мероприятий подали две социал-демократические партии и Объединение профсоюзов Украины.
    Первомай в Украине. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Украинские социалисты и профсоюзные организации 1 мая проведут в Киеве митинги и шествия по случаю дня международной солидарности трудящихся. Кроме того, в этот день в столице Украины пройдет несколько фестивалей и спортивно-массовых мероприятий.

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    Однако многие жители украинских городов по традиции проведут майские праздники за городом на природе.

    Традиция отмечать 1 мая день труда сохранилась в Украине с советских времен. В этот день в СССР в больших городах было принято проводить массовые демонстрации трудящихся.

    В Украине 1 мая является официальным государственным праздником, который отмечается два дня, оба являются выходными.

    После провозглашения независимости Украины и отстранения от власти коммунистической партии Первомай утратил свой прежний политический окрас. Для большинства украинцев этот день стал ассоциироваться не с массовыми политическими акциями, а с первым весенним отдыхом на природе, шашлыками и поездками на дачу.

    В то же время украинские коммунисты, социал-демократы и профсоюзы все годы независимости проводили в Киеве и других городах первомайские митинги и демонстрации, на которые собиралось по несколько тысяч человек.

    Однако в последние годы, после принятия в Украине закона о декоммунизации, а также запрета Компартии в 2016 году, эти акции стали собирать все меньше людей.

    В Киеве в этом году на 1 мая запланировано несколько митингов и демонстраций, посвященных защите прав трудящихся. Как сообщили РИА Новости в киевской мэрии, свои заявки на проведение массовых мероприятий подали две социал-демократические партии и Объединение профсоюзов Украины.

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    Начало акций намечено на 9.00 понедельника, социал-демократы планируют собраться в районе Бессарабской площади Киева, рядом с местом, где раньше находился памятник Ленину, и пройтись шествием по Крещатику к Майдану Незалежности и Европейской площади.

    Профсоюзы также наметили начало своей демонстрации на 9.00, место сбора участников — Майдан Незалежности, после чего митингующие пройдут шествием к Европейской площади.

    Социал-демократы в общей сложности заявили участие в акциях 100 тысяч человек, профсоюзы — 5 тысяч, однако практика прошлых лет показывает, что людей на подобные мероприятия приходит гораздо меньше заявленного количества.

    Кроме демонстраций трудящихся, 1 мая в городе пройдет много культурно-развлекательных мероприятий, в том числе в связи с приближающимся международным песенным конкурсом Евровидение, который через неделю откроется в Киеве.

    На территории национального заповедника "София Киевская" пройдет фестиваль искусств "Княжья семья", в зонах летнего отдыха на Днепре пройдут музыкальный и спортивно-развлекательные фестивали.

    Кроме того, вечером на территории конгрессно-выставочного центра "Парковый" состоится закрытая вечеринка, посвященная открытию одной из главных локаций Евровидения — Euroclub.

    Впрочем, многие киевляне отдадут предпочтение отдыху за городом на свежем воздухе. В этом году праздники выпали после выходных, благодаря чему у всех фактически будет мини-отпуск из четырех дней. Поэтому еще с пятницы киевляне начали массово выезжать из города.

    Отдыху на природе будет способствовать хорошая погода. По прогнозам синоптиков, в Украине наконец полноценно вступит в свои права весна — воздух прогреется до 25 градусов, будет солнечно и без осадков.

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