В Британии задержаны семь человек, предположительно украинцы - СМИ

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Семь человек, предположительно граждане Украины, задержаны по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого села на мель яхта. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местное издание Ipswich Star.

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"Парусная лодка подала сигнал бедствия в воскресенье утром. Береговая охрана направила на место происшествия спасателей, которые отбуксировали ее в Орфорд. Там ее уже ждали сотрудники Береговой охраны и Пограничной службы. Яхта, судя по маркировке на борту, зарегистрирована в городе Пул в Корнуолле, на юго-западе Англии", — говорится в сообщении.

Орфорд — небольшой порт преимущественно для прогулочных судов. Однако он уже знаком с украинскими контрабандистами людей. Так, в июле 2014 года здесь были задержаны трое мужчин и одна женщина. В октябре того же года они были осуждены за контрабанду людей и другие преступления на сроки от одного года до трех лет и четырех месяцев тюрьмы с последующей депортацией обратно в Украину. Шесть человек — пятеро мужчин и одна женщина, — которых они пытались ввезти в Соединенное Королевство, также были отправлены в Украину.

Ранее сообщалось, что представители ВМС Нигерии задержали в нигерийском штате Дельта 10 человек, в том числе двух граждан Украины, подозреваемых в попытке кражи нефти.