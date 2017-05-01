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    В Британии задержаны семь человек, предположительно украинцы - СМИ

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    Парусная лодка подала сигнал бедствия в воскресенье утром. Береговая охрана направила на место происшествия спасателей, которые отбуксировали ее в Орфорд. Там ее уже ждали сотрудники Береговой охраны и Пограничной службы.
    В Британии задержаны семь человек, предположительно украинцы
    @BBCNews

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Семь человек, предположительно граждане Украины, задержаны по подозрению в нелегальном пересечении границы в городке Орфорд в графстве Саффолк на востоке Англии, где незадолго до этого села на мель яхта. Об этом сообщает BBC со ссылкой на местное издание Ipswich Star.

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    "Парусная лодка подала сигнал бедствия в воскресенье утром. Береговая охрана направила на место происшествия спасателей, которые отбуксировали ее в Орфорд. Там ее уже ждали сотрудники Береговой охраны и Пограничной службы. Яхта, судя по маркировке на борту, зарегистрирована в городе Пул в Корнуолле, на юго-западе Англии", — говорится в сообщении.

    Орфорд — небольшой порт преимущественно для прогулочных судов. Однако он уже знаком с украинскими контрабандистами людей. Так, в июле 2014 года здесь были задержаны трое мужчин и одна женщина. В октябре того же года они были осуждены за контрабанду людей и другие преступления на сроки от одного года до трех лет и четырех месяцев тюрьмы с последующей депортацией обратно в Украину. Шесть человек — пятеро мужчин и одна женщина, — которых они пытались ввезти в Соединенное Королевство, также были отправлены в Украину.

    Ранее сообщалось, что представители ВМС Нигерии задержали в нигерийском штате Дельта 10 человек, в том числе двух граждан Украины, подозреваемых в попытке кражи нефти.

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