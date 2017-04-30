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    Выборы в территориальные общины: большинство граждан о них не знали – Солонтай

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    Эксперт Института политического образования Александр Солонтай в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил, что он две недели путешествовал по селам, где проходили выборы, и большинство людей в населенных пунктах даже не знали о них.
    Александр Солонтай
    Александр Солонтай / Facebook

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Жители 47 объединенных территориальных общин из 19 областей Украины в воскресенье, 30 апреля, избирали председателей своих общин.

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    Утром вице-премьер Геннадий Зубко на своей странице в Facebook написал следующее: "Сегодня день рождения 47 объединенных территориальных общин! Жители общин из 19 областей выбирают своих голов… Верю, что люди выберут настоящих лидеров изменений. Настоящих хозяйственников и менеджеров с искренним желанием достичь успеха".

    О том, как проходили выборы в территориальные общины, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Института политического образования Александр Солонтай.

    "Я две недели путешествовал по селам, в которых сейчас проходят выборы, и большинство людей в населенных пунктах даже не знали о том, что в это воскресенье выборы. И в последние дни приходил им рассказывать о том, что нужно прийти. По звонкам с разных уголков Украины я анализирую явку и люди идут. Состоянием на полдень более 20% жителей проголосовали, то есть каждый пятый. Это не странно, потому что в сельской местности все как-то рано приходят голосовать", — заявил эксперт.

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