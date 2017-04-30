В Генпрокуратуре отреагировали на слова Сытника о делах против Супрун

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины не открывала уголовных производств в отношении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, сообщила на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Смотрите также: Всемирный день здоровья: зарядка с Ульяной Супрун

"Генеральная прокуратура не открывала уголовные производства против и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Таким образом, хочу опровергнуть слова директора НАБУ А. Сытника. ГПУ и МВД только ведут проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы", — написала Сарган.

Ранее Сытник анонсировал создание в НАБУ подразделения для борьбы с коррупцией в сфере здравоохранения.

"Запланировано создание отдельного подразделения детективов, которое как раз будет специализироваться на расследовании уголовных производств о коррупции, которая касается сферы Минздрава. Поэтому Вы (Супрун, — ред.) в нашем лице имеете надежного партнера. Мы надеемся на взаимную поддержку, — заявил он. — Знаю, что по Уляне были уголовные производства. В принципе это то, что сопровождает человека, который хочет что-то изменить в Украине. Это знаки, что человек идет правильным путем".