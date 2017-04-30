наверх
30.04.201713:40
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Генпрокуратуре отреагировали на слова Сытника о делах против Супрун

    (обновлено: )124
    В ГПУ отметили, что не открывали уголовные производства против и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун: "ГПУ и МВД только ведут проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы".
    Здание ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины не открывала уголовных производств в отношении и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, сообщила на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    НАБУ показало украинскую коррупцию в мире
    NABU/YouTube
    НАБУ сняло "промо-ролик" украинской коррупции в мире

    Смотрите также: Всемирный день здоровья: зарядка с Ульяной Супрун

    "Генеральная прокуратура не открывала уголовные производства против и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун. Таким образом, хочу опровергнуть слова директора НАБУ А. Сытника. ГПУ и МВД только ведут проверку по эпизоду транспортировки импортных лекарственных средств по территории Украины за прошлые годы", — написала Сарган.

    Ранее Сытник анонсировал создание в НАБУ подразделения для борьбы с коррупцией в сфере здравоохранения.

    "Запланировано создание отдельного подразделения детективов, которое как раз будет специализироваться на расследовании уголовных производств о коррупции, которая касается сферы Минздрава. Поэтому Вы (Супрун, — ред.) в нашем лице имеете надежного партнера. Мы надеемся на взаимную поддержку, — заявил он. — Знаю, что по Уляне были уголовные производства. В принципе это то, что сопровождает человека, который хочет что-то изменить в Украине. Это знаки, что человек идет правильным путем".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Киевский Дом профсоюзов накрыли большим панно к Евровидению-2017
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?