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    Общество

    На улицы Днепра 1 мая выйдет конная полиция

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    Как сообщил замначальника управления Нацполиции в Днепропетровской области Сергей Манза, кавалерийский взвод выйдет на патрулирование впервые.
    Конная полиция в Днепре
    Скриншот Поліція Дніпропетровщини

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. К охране общественного порядка 1 мая праздников в Днепре привлекут конную полицию, сообщил замначальника управления Нацполиции в Днепропетровской области Сергей Манза.

    Он отметил, что кавалерийский взвод выйдет на патрулирование впервые.

    Всего в Днепропетровской области охранять общественный порядок 1 мая будут 900 полицейских. Ожидается, что в регионе состоятся три массовых акции – две в Днепре и одна – в Кривом Роге. В них примут участие около 1,5 тысяч человек.

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    Ранее сообщалось, что в Киеве конная полиция сбила женщину с ребенком

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