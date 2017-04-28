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    Общество

    В Одессе автомобиль исписали нецензурными словами

    (обновлено: )32
    Автомобиль обнаружили во дворе одного из домов на улице Марсельской в Одессе. Местная жительница пожаловалась, что у них постоянно снимают колеса, дворники и номера.
    Исписанная нецензурными словами иномарка в Одессе
    odessa.net.ua

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Жители Одессы обнаружили на одной из улиц города автомобиль, исписанный нецензурными словами.

    Иномарку увидели на улице Марсельской.

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    "Почему именно в моем дворе каждый день что-то происходит с машинами? Их разбивают, снимают номера, колеса, дворники, обворовывают. А это вообще креатив! Жильцов на Марсельской 40-вых номеров предупреждаю, что пора прятать транспортные средства с квартала, у нас машинные маньяки", — цитирует местное издание Odessa.net.ua жительницу Алену.

    Ранее в Одессе активисты организации "Совет общественной безопасности" облили красной краской мемориальную доску советскому военачальнику и партийному руководителю Георгию Жукову, которая расположена на стене военкомата на углу Канатной и Пироговской.

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