В Одессе автомобиль исписали нецензурными словами

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Жители Одессы обнаружили на одной из улиц города автомобиль, исписанный нецензурными словами.

Иномарку увидели на улице Марсельской.

"Почему именно в моем дворе каждый день что-то происходит с машинами? Их разбивают, снимают номера, колеса, дворники, обворовывают. А это вообще креатив! Жильцов на Марсельской 40-вых номеров предупреждаю, что пора прятать транспортные средства с квартала, у нас машинные маньяки", — цитирует местное издание Odessa.net.ua жительницу Алену.

Ранее в Одессе активисты организации "Совет общественной безопасности" облили красной краской мемориальную доску советскому военачальнику и партийному руководителю Георгию Жукову, которая расположена на стене военкомата на углу Канатной и Пироговской.