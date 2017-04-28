Новые правила дорожного движения вступили в силу

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В пятницу вступил в силу закон, которым вводятся единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение. Текст закона обнародован на официальном портале Верховной Рады.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 апреля ввела единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение. 26 апреля президент Петр Порошенко поставил подпись под этим законом.

В закон "О дорожном движении" внесена ранее отсутствующая норма: преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Ранее сообщалось, что тестовая версия режима фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработала в Украине.