Почти лето. В последнюю пятницу апреля в Украине до +27 градусов

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В пятницу в Украине ожидается переменная облачность, сообщает Укргидрометцентр.

"В западной части местами кратковременные дожди, грозы, ночью в Карпатах и на Волыни сильные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый", — говорится в сообщении.

Температура ночью 3-8° тепла, в западных и северных областях 6-11°; днем 19-24°, на Прикарпатье 25-27°, на побережье морей, в восточной части и на Волыни 15-20°.

В Киеве последняя пятница апреля будет солнечной. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 7-9° тепла, днем 21-23°.

Во Львове будет дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8..10°, днем 21..23°.

В Днепре 28 апреля без осадков, ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура ночью 5..7°, днем 21..23°.

На минувшей неделе ряд регионов замело снегом. Также были зафиксированы заморозки.

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