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    Почти лето. В последнюю пятницу апреля в Украине до +27 градусов

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    В Киеве 28 апреля будет солнечно, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Во Львове ожидается дождь, возможна гроза, ветер преимущественно юго-восточный.
    Весна. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В пятницу в Украине ожидается переменная облачность, сообщает Укргидрометцентр.

    Снег в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крым припорошило снегом

    "В западной части местами кратковременные дожди, грозы, ночью в Карпатах и на Волыни сильные дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый", — говорится в сообщении.

    Температура ночью 3-8° тепла, в западных и северных областях 6-11°; днем 19-24°, на Прикарпатье 25-27°, на побережье морей, в восточной части и на Волыни 15-20°.

    В Киеве последняя пятница апреля будет солнечной. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 7-9° тепла, днем 21-23°.

    Во Львове будет дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 8..10°, днем 21..23°.

    В Днепре 28 апреля без осадков, ветер южный, юго-восточный, умеренный. Температура ночью 5..7°, днем 21..23°.

    На минувшей неделе ряд регионов замело снегом. Также были зафиксированы заморозки.

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