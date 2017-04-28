В Авдеевку вернули свет по новой линии электропередач

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Централизованное электроснабжение Авдеевки восстановлено за счет подключения в тестовом режиме новой линии электропередач со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром в пятницу.

Ранее сообщалось о частичном возобновлении подачи электроэнергии в Авдеевку.

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"Генераторы ГСЧС остаются на объектах социально-бытовой сферы для обеспечения электроэнергией в случае необходимости. Водоснабжение и газоснабжения осуществляется в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Авдеевка в последнее время регулярно остается без света из-за обстрелов, самой сложной была ситуация в феврале, когда город остался без света в сильные морозы.