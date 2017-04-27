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    Общество

    СБУ требует отменить решение Одесского горсовета о переименовании улиц

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    На металлолом. Украина против советских памятников (683)

    (обновлено: )10603
    Одесский горсовет на днях переименовал 56 топонимических объектов, были возвращены названия улицам, переименованным Михаилом Саакашвили, который в 2015–2016 годах занимал должность главы Одесской ОГА.
    Здание Службы безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины потребовала от мэра Одессы Геннадия Труханова отменить решение городского совета о возвращении советских названий ряду улиц в областном центре, сообщает пресс-служба облуправление СБУ в Facebook.

    Одесский горсовет
    dumskaya.net
    Соцмедиа обсуждали, как мы Одессу неудачно декоммунизировали

    Ранее Одесский горсовет переименовал 56 топонимических объектов, были возвращены названия улицам, переименованным Михаилом Саакашвили, который в 2015–2016 годах занимал должность главы Одесской ОГА. Прокуратура области начала уголовное производство в связи с решением горсовета вернуть советские названия ряду улиц.

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    "Начальник управления СБУ в Одесской области С. Батраков обратился к мэру Одессы с требованием отменить провокационное решение Одесского горсовета в отношении изменений названий улиц и переулков", — говорится в сообщении.

    В то же время, как сообщает пресс-служба СБУ, действия депутатов горсовета Одессы накануне очередной годовщины событий 2 мая "можно расценивать как провокацию для дестабилизации ситуации в городе". По мнению спецслужбы, данное решение нарушает закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического режимов на Украине.

    В мае прошлого года Саакашвили переименовал 51 улицу в рамках закона о декоммунизации. В частности, проспект Маршала Жукова стал проспектом Героев небесной сотни, на месте улицы Валентины Терешковой появилась улица Героев Крут, улица Ярослава Галана стала улицей Романа Шухевича, улица Островского — улицей Мазепы, переулок Правды — Гетманским переулком, а переулок Богданова — переулком Вильгельма Габсбурга.

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    В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. 

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