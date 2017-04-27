наверх
27.04.201721:58
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.04
  • USD26.59- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Dragon Capital: СБУ должна вовремя предупреждать о шпионском оборудовании

    (обновлено: )49
    В компании подчеркнули, что информацию о шпионском ПО "СБУ должна была обнародовать сразу же после того, как было сделано соответствующее экспертное заключение, именно с целью предупреждения дальнейшего распространения и использования шпионского ПО".
    Ремешки с логотипами Dragon Capital
    facebook.com/DragonCapitalUkraine

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины должна была сразу предупредить о шпионском программном обеспечении, теперь же обыски в офисе Dragon Capital выглядят как попытка оправдать бездействие, говорится в четверг в сообщении Инвестиционной компания в Facebook.

    Эксперт в сфере ІТ-технологий Виктор Валеев. Архивное фото
    Голос Столицы
    Обыски в Dragon Capital: что ищут и почему? Комментарий эксперта

    "Такую информацию (о шпионском ПО — ред.) СБУ должна была обнародовать сразу же после того, как было сделано соответствующее экспертное заключение, именно с целью предупреждения дальнейшего распространения и использования шпионского ПО. К сожалению, сейчас это выглядит как попытка оправдать свое бездействие, а избирательное отношение к определению круга компаний для обыска (300) все же производит впечатление иной заинтересованности СБУ, чем просто борьба с преступностью", — говорится в сообщении.

    Ранее в СБУ заявили, что около 300 компаний на территории Украины используют российскую программу контроля рабочего времени "Стахановец", которую считают "техническим средством негласного получения информации".

    Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил о проведении СБУ обысков в офисе Dragon Capital и поручил разобраться в причинах. В компании сообщили, что обыски связаны с подозрением в незаконном использовании программного обеспечения. В СБУ заявили, что провели обыски в восьми компаниях, в том числе инвестиционной Dragon Capital и газодобывающей "Укргаздобыча", для выявления использования программы "Стахановец".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Символика ЛГБТ
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Искандер Хисамов
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?