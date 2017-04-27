Dragon Capital: СБУ должна вовремя предупреждать о шпионском оборудовании

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины должна была сразу предупредить о шпионском программном обеспечении, теперь же обыски в офисе Dragon Capital выглядят как попытка оправдать бездействие, говорится в четверг в сообщении Инвестиционной компания в Facebook.

"Такую информацию (о шпионском ПО — ред.) СБУ должна была обнародовать сразу же после того, как было сделано соответствующее экспертное заключение, именно с целью предупреждения дальнейшего распространения и использования шпионского ПО. К сожалению, сейчас это выглядит как попытка оправдать свое бездействие, а избирательное отношение к определению круга компаний для обыска (300) все же производит впечатление иной заинтересованности СБУ, чем просто борьба с преступностью", — говорится в сообщении.

Ранее в СБУ заявили, что около 300 компаний на территории Украины используют российскую программу контроля рабочего времени "Стахановец", которую считают "техническим средством негласного получения информации".

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил о проведении СБУ обысков в офисе Dragon Capital и поручил разобраться в причинах. В компании сообщили, что обыски связаны с подозрением в незаконном использовании программного обеспечения. В СБУ заявили, что провели обыски в восьми компаниях, в том числе инвестиционной Dragon Capital и газодобывающей "Укргаздобыча", для выявления использования программы "Стахановец".