Насиров заявил, что носит электронный браслет в интимной зоне

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Бывший председатель ГФС Роман Насиров сообщил, что на нем уже есть электронный браслет для отслеживания его перемещений, однако он отказался показывать его, сообщает "Украинская правда".

На вопрос журналистов, находится ли сейчас на нем электронный браслет, он сказал: "Думаете нет? Если бы не было, уже приехала бы полиция", — сказал он.

По данным издания, когда журналисты начали просить Насирова показать электронный браслет, он отказался это делать: "Пробейте в интернете, он состоит из двух частей. Извините, не буду показывать, он в интимной зоне".

Напомним, Соломенский районный суд Киева в четверг продлил на два месяца (до 26 июня) меру пресечения отстраненному главе фискальной службы Украины Роману Насирову.