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    Общество

    Насиров заявил, что носит электронный браслет в интимной зоне

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    На просьбу прессы показать электронный браслет, Насиров сказал: "Пробейте в интернете, он состоит из двух частей. Извините, не буду показывать, он в интимной зоне".
    Роман Насиров в Соломенском райсуде Киева
    Facebook Ирины Салий

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Бывший председатель ГФС Роман Насиров сообщил, что на нем уже есть электронный браслет для отслеживания его перемещений, однако он отказался показывать его, сообщает "Украинская правда".

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    На вопрос журналистов, находится ли сейчас на нем электронный браслет, он сказал: "Думаете нет? Если бы не было, уже приехала бы полиция", — сказал он.

    По данным издания, когда журналисты начали просить Насирова показать электронный браслет, он отказался это делать: "Пробейте в интернете, он состоит из двух частей. Извините, не буду показывать, он в интимной зоне".

    Напомним, Соломенский районный суд Киева в четверг продлил на два месяца (до 26 июня) меру пресечения отстраненному главе фискальной службы Украины Роману Насирову.

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