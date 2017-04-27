СБУ: около 300 компаний используют российский "шпионский" софт

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Около 300 компаний на территории Украины используют российскую программу контроля рабочего времени "Стахановец", которую считают "техническим средством негласного получения информации", заявил в четверг начальник аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук.

Ранее Ткачук заявил, что СБУ в среду провела обыск в восьми компаниях, в том числе инвестиционной Dragon Capital и газодобывающей "Укргаздобыча", для выявления использования программы "Стахановец".

"По нашим данным, примерно 300 компаний на территории Украины используют такое программное обеспечение. Еще с 2016 года использование этого программного обеспечения было запрещено", — заявил Ткачук на брифинге.

Он утверждает, что разработчики данного программного обеспечения сотрудничают с Федеральной службой безопасности РФ. Указанная программа якобы негласно снимает информацию с компьютеров, на которых она установлена, и отсылает ее на серверы в Россию.