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    СБУ: около 300 компаний используют российский "шпионский" софт

    (обновлено: )6410
    В Службе безопасности сообщили, что в Украине примерно 300 компаний используют программное обеспечение контроля рабочего времени "Стахановец". Использование этого программного обеспечения было запрещено.
    Служба безопасности Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Около 300 компаний на территории Украины используют российскую программу контроля рабочего времени "Стахановец", которую считают "техническим средством негласного получения информации", заявил в четверг начальник аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук.

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    Ранее Ткачук заявил, что СБУ в среду провела обыск в восьми компаниях, в том числе инвестиционной Dragon Capital и газодобывающей "Укргаздобыча", для выявления использования программы "Стахановец".

    "По нашим данным, примерно 300 компаний на территории Украины используют такое программное обеспечение. Еще с 2016 года использование этого программного обеспечения было запрещено", — заявил Ткачук на брифинге.

    Он утверждает, что разработчики данного программного обеспечения сотрудничают с Федеральной службой безопасности РФ. Указанная программа якобы негласно снимает информацию с компьютеров, на которых она установлена, и отсылает ее на серверы в Россию.

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