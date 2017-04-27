Умер известный крымский экс-депутат и бизнесмен - СМИ

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Депутат нескольких созывов Верховной рады Украины от Крыма, экс-глава пророссийской партии "Союз", бизнесмен Лев Миримский скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает издание "КрымИнформ" со ссылкой на два источника, близких к бизнесмену.

В то же время, как отмечается, оба источника отказались сообщить подробности и причины смерти Миримского.

По информации источника издания "Новости Крыма", смерти Миримского предшествовали два инсульта, а в четверг под утро у экс-депутата остановилось сердце.

Последняя запись самого Льва Миримского в сети Facebook сделана 3 апреля — на следующий день после его дня рождения: "Мне опять 17".

После воссоединения Крыма с Россией Миримский, придерживавшийся пророссийских взглядов и создавший в 1997 году с единомышленниками партию "Союз", ушел из политики и посвятил себя семье. Депутат Верховной Рады АРК в 2002-2003 годах, 2006-2010 гг, 2010-2012 годах. У Миримского осталось трое детей.