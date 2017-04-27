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    Общество

    Погода в Украине: Одесса прогревается, на западе страны - дожди с грозами

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    На западе Украины местами пройдут дожди с грозами, днем столбик термометра будет колебаться от 15 до 24 градусов. В северных областях, как и остальных регионах осадков в четверг не предвидится.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют на четверг преимущественно облачную погоду с прояснениями, передает Украинский гидрометцентр.

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    Так, на западе местами пройдут дожди с грозами, днем столбик термометра будет колебаться от 15 до 24 градусов. В северных областях (кроме Житомирской области), как и остальных регионах осадков в четверг не предвидится, здесь будет от 16 до 23 градусов.

    В восточном регионе будет будет от 19 до 22 градусов, а на юге — от 19 до 22, исключением здесь будет Одесская область, где воздух прогреется максимально до 14 градусов.

    В Киеве сегодня без осадков, от 21 до 23 градусов.

    Напомним, на минувшей неделе ряд регионов Украины засыпало снегом.

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