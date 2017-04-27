Военные Украины и Турции будут обмениваться боевым опытом

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Украина и Турция намерены обмениваться боевым опытом, сообщает пресс-служба Минобороны Украины по итогам встречи начальника Генштаба ВС Виктора Муженко с командующим сухопутными войсками ВС Турции Салихом Зеки Чолак.

"Во время встречи обсуждался ряд вопросов по углублению военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Турецкой Республики… Вооруженные силы обоих государств планируют участвовать в совместных и многонациональных учениях и тренировках, обмениваться боевым опытом, приобретенным украинскими военнослужащими… и турецкими военнослужащими во время участия в военных операциях", — говорится в сообщении.

В частности, предполагается активизировать и расширить языковую и профессиональную подготовки украинских военнослужащих в учебных заведениях Турции. Как отмечается, было уделено внимание отдельным аспектам подготовки сил специальных операций, сотрудничеству в области радиоэлектронной борьбы, подготовки специалистов инженерных войск и войск связи. Стороны договорились о проведении в ближайшей перспективе штабных переговоров для детального обсуждения определенных во время сегодняшней встречи направлений.

"В ходе обмена мнениями об особенностях организации боевой подготовки генерал Салих Зеки Чолак отметил, что он поражен высоким уровнем проведения занятий и их методике, которые увидел во время посещения одного из учебных центров сухопутных войск вооруженных сил Украины", — отметили в Минобороны.

Напомним, ВСУ 28 апреля проведут плановые учения вблизи Крыма.