Насиров в суде пожаловался на здоровье, заседание перенесли на четверг

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В заседании Соломенского районного суда Киева по продлению меры пресечения отстраненному от должности главе Госфискальной службы Украины Роману Насирову объявлен перерыв до 9.45 27 апреля.

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Соответствующее решение судья Виктория Кицюк приняла после того, как защита не смогла представить справку о назначенной на четверг операции Насирову, сообщает "Украинская правда".

Кицюк подчеркнула, что в случае неявки подозреваемого на заседание, к нему будут применены меры, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом.

Сторона защиты на суде настаивала, что оснований для продолжения Насирову меры пресечения нет, поскольку он, по словам адвоката, не намерен покидать Украину, хотя и имел такую возможность, также не может оказывать давление на свидетелей, уничтожить, или исказить доказательства, потому что он отстранен от должности председателя ГФС.

Адвокаты настаивали на рассмотрении дела безотлагательно, мотивируя это тем, что у Насирова утром в четверг операция, однако не смогли предоставить медицинскую справку, которая бы это подтвердила. Также они отказались сообщить журналистам, какую именно операцию необходимо сделать подозреваемому.

"Пока не знаю, буду консультироваться с врачами, можно ли перенести (операцию), нельзя ли", — сказал Насиров, не сообщив никаких деталей.

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В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог.

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.