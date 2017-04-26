Заньер сообщил, как повлияет на стратегию ОБСЕ подрыв патруля миссии

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что инцидент с подрывом патруля миссии ОБСЕ в Донбассе не повлечет за собой изменений в стратегии и политике организации.

"Нет, я бы не сказал, что эти события мгновенно повлекут за собой изменения стратегии. Мы, конечно, будем обсуждать это, но первый приоритет для меня сейчас — понять, что же в точности случилось, поэтому я начал внутреннее расследование. Я хотел бы, чтобы дело продвигалось как можно скорее, но для этого нам нужна всесторонняя помощь", — сказал Заньер в эфире телеканала "Россия 24".

Генсек ОБСЕ также добавил, что "в числе прочего мы приняли дополнительные меры, чтобы защитить наблюдателей, не подвергать их определенным рискам".

В минувшее воскресенье патруль миссии ОБСЕ в составе двух автомашин подорвался на мине в самопровозглашенной ЛНР, один человек из состава патруля погиб и двое были ранены.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.