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    Общество

    САП: источники средств для залога Насирова законные

    Тема:

    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (230)

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    Прокурор САП Роман Симкив заявил, что источники поступления средств для залога , часть из которых внесла жена Насирова, часть – его тесть, – законные.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Государственная служба финансового контроля проверила происхождение денег для залога, внесенного за отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в злоупотреблении властью, сообщает Радио Свобода со ссылкой на прокурора САП Романа Симкива.

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    "Служба пришла к выводу, что источники поступления этих средств, часть из которых внесла жена Насирова, часть – его тесть, – законные", — сказал Симкив в Соломенском райсуде Киева, который должен рассмотреть в среду вопрос о продлении меры пресечения Насирову.

    По его словам, были ли с этих денег уплачены налоги, должна проверять Государственная фискальная служба.

    Он отметил, что САП будет просить суд продлить еще на два месяца меру пресечения Насирову.

    Прокурор не исключает, что судебное заседание, назначенное на сегодня, может быть перенесено.

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.

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    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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