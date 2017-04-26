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    Донбассу нужно объяснить причину отключения электроэнергии - омбудсмен

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    (обновлено: )29623
    По мнению омбудсмена Валерии Лутковской, есть большая проблема в коммуникации и властям необходимо объяснить жителям Донбасса причины отключения электроэнергии.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Власти Украины должны улучшить коммуникацию с населением Донбасса и разъяснить, почему Киев перестал поставлять электроэнергию в регион, считает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

    Электричество
    УНИАН
    Украина и ЛНР: со светом, но еще на шаг дальше друг от друга

    В ночь на 25 апреля власти прекратили подачу электроэнергии в ЛНР. При этом в МЧС ЛНР сообщили, что предприятия и население полностью обеспечены электричеством. По словам представителя РФ в контактной группе по Украине Бориса Грызлова, Россия в рамках гуманитарной поддержки решила обеспечить электроснабжение Луганской области. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева на пути отторжения своих территорий, который к тому же противоречит минским соглашениям.

    "С одной стороны мы понимаем, что не можем так поступать с гражданами Украины. А с другой стороны, я бы сказала, что на сегодняшний день есть большая проблема в коммуникации. Властям необходимо объяснить гражданам, которые остались заложниками на неподконтрольной территории, что происходит, почему происходит", — заявила Лутковская в эфире телеканала "112 Украина".

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    По ее словам, властям необходимо разъяснить населению Донбасса, почему возникла критическая задолженность за электроэнергию и воду.

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