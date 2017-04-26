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    Общество

    В Украину идет потепление

    (обновлено: )41
    По данным синоптиков, в столице в среду без осадков, температура ночью 5-7° тепла, днем около 20°. Во Львове ветер южный, порывистый, температура ночью 7..9°, днем 19..21°.
    Солнечная погода. Весна. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В среду в Украине переменная облачность, днем в большинстве западных и Житомирской областях небольшой кратковременный дождь; на остальной территории без осадков, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

    Снег в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крым припорошило снегом

    "Ветер южный 7-12 м/с, в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°, на Закарпатье и Прикарпатье до 23°, на побережье морей 10-13°; в восточных, Запорожской и Херсонской областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла", — говорится в сообщении.

    В Киеве без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью 5-7° тепла, днем около 20°.

    Во Львове ветер южный, порывистый, температура ночью 7..9°, днем 19..21°.

    В Днепре в среду будет сухая погода, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью 4..6°, днем 17..19°.

    Напомним, на минувшей неделе ряд регионов Украины засыпало снегом.

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