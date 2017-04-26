В Украину идет потепление

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В среду в Украине переменная облачность, днем в большинстве западных и Житомирской областях небольшой кратковременный дождь; на остальной территории без осадков, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"Ветер южный 7-12 м/с, в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 16-21°, на Закарпатье и Прикарпатье до 23°, на побережье морей 10-13°; в восточных, Запорожской и Херсонской областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 12-17° тепла", — говорится в сообщении.

В Киеве без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью 5-7° тепла, днем около 20°.

Во Львове ветер южный, порывистый, температура ночью 7..9°, днем 19..21°.

В Днепре в среду будет сухая погода, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, температура ночью 4..6°, днем 17..19°.

Напомним, на минувшей неделе ряд регионов Украины засыпало снегом.