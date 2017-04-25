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    Суд продлил арест пяти экс-бойцам "Беркута"

    (обновлено: )1801
    Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", срок ареста продлен до 24 июня.
    Судебный процесс по делу бывший сотрудников Беркута, обвиняемых в расстрелах на Евромайдане.
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Святошинский районный суд Киева продлил до 24 июня арест пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которые являются подсудимыми по уголовному делу о гибели людей во время Евромайдана, сообщило во вторник агентство "Украинские новости".

    Митинг на Майдане
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Сегодня суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей всех обвиняемых. Срок ареста продлен до 24 июня", — цитирует издание слова адвоката подсудимых Игоря Варфоломеева.

    Адвокат отметил, что на заседании во вторник не удалось провести допрос одного из потерпевших, так как он не явился. Следующее заседание состоится 16 мая.

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    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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