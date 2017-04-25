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    Общество

    Организаторы спектакля "Холокост кабаре" извинились за вывеску

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    Организаторы спектакля сообщили, что извиняются перед теми, кого оскорбило название спектакля и размещение вывески напротив синагоги в городе Киеве.
    Вывеска Холокост Кабаре
    Facebook Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Организаторы спектакля "Холокост кабаре" извинились перед теми, кого оскорбила вывеска пьесы на здании концертного зала возле синагоги в центре Киева, говорится в обращении организаторов.

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    Ранее еврейская община Украины возмутилась размещением вывески спектакля с названием "Холокост кабаре" и добилась ее демонтажа. Премьера спектакля по одноименной пьесе канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля "Суд над Джоном Демьянюком. Холокост кабаре" назначена на 28 апреля на сцене киевского концерт-холла "Bel'etage".

    "Мы приносим свои глубочайшие извинения всем, кого оскорбило название спектакля и размещение вывески напротив синагоги в городе Киеве. Мы официально заявляем, что спектакль не является провокацией и намеренным способом разжигания каких-либо конфликтов. Название пьесы выбрано автором, канадским драматургом еврейского происхождения Джонатаном Гарфинкелем", — говорится в обращении, опубликованном в Facebook.

    Как отмечается, большинство создателей спектакля являются евреями по происхождению, несколько человек в труппе — граждане Израиля. "Нам очень бы хотелось, чтобы судили не по названию и вывеске, а по самому спектаклю и тем важным вопросам, которые он поднимает", — отмечается в обращении.

    Пьеса "Суд над Джоном Демьянюком. Холокост кабаре" уже была представлена в Германии, Канаде и Америке, оставив у зрителей и критиков противоречивое впечатление.

    В основе пьесы лежит реальный судебный процесс над экс-гражданином США украинского происхождения Иваном (Джоном) Демьянюком, признанного виновным в военных преступлениях, которые он совершал, будучи охранником в нескольких нацистских концлагерях во время Второй мировой войны. По задумке создателей, в спектакле "пересматривают заново буквально весь XX век с его катастрофами, трагедиями, нравственными парадоксами, пределом и беспределом, на который только способен человек".

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