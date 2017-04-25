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    Общество

    Синоптики предупредили о новых заморозках

    (обновлено: )41501
    В среду, по данным Укргидрометцентра, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. В ночь на 26 апреля также будут заморозки.
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    Karl-Josef Hildenbrand / dpa /

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Заморозки ожидаются в ряде областей в ночь на среду, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    "По данным Укргидрометцентра, 26 апреля ночью в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-3 °", — говорится в сообщении.

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    В Украине в среду, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, порывы ветра 15-20 м/с.

    Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Украину с 26 апреля придет существенное потепление. Также сообщалось, что во вторник в Украине температура воздуха поднимется до +18 градусов.

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