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    Общество

    В Авдеевке частично восстановлено электроснабжение

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (812)

    (обновлено: )36
    По состоянию на 7.00 25 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2 часа).
    Авдеевка после обстрела Градов
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Авдеевке удалось частично восстановить электроснабжение. По состоянию на 7:00 вторника к электричеству подключено около 15% города,  сообщила пресс-служба ГСЧС.

    "По состоянию на 7.00 25 апреля централизованное электроснабжение частично восстановлено, подключено около 15% города (осуществляется поочередное переподключение потребителей каждые 2 часа). На Донецкой фильтровальной станции электроснабжение восстановлено, вода населению подается в обычном режиме", говорится в сообщении.

    Авдеевка после обстрела Градов
    Facebook Вячеслава Аброськина
    Авдеевка после обстрела "Градов"

    Отмечается, что ГСЧС обеспечивает генераторами объекты социальной инфраструктуры, не имеющие собственных резервных источников электропитания. Всего работает 12 генераторов различной мощности.

    В аварийных работах задействованы 29 сотрудников ГСЧС и 13 единиц техники.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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