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    В ЛНР заявили о восстановлении электроснабжения в Луганске

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    Как отмечается, в городах и районах самопровозглашенной ЛНР подача электричества не прерывалась, лишь Алчевск и Первальск были частично обесточены на короткое время.
    Прекращение электроснабжения. Архивное фото
    RIA News Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Энергетики восстановили электроснабжение большинства районов Луганска после прекращения поставок электроэнергии в самопровозглашенную ЛНР, сообщают местные СМИ.

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    Поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля.

    "Подача электроэнергии была возобновлена в большинстве районов столицы республики. Было восстановлено менее чем через час после отключения. По состоянию на 01.00 электричества нет только на южных кварталах", — говорится в сообщении.

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    При этом в городах и районах самопровозглашенной ЛНР подача электричества не прерывалась, лишь Алчевск и Первальск были частично обесточены на короткое время.

    Решение прекратить электроснабжение связано с накопившимися за два с половиной года долгами за потребленную энергию ЛНР перед подконтрольным правительству Украины "Луганским энергетическим объединением" (ЛЭО).

    Ранее в ЛНР сообщили, что восстановят электроснабжение за 4 часа, если его отключат. 

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