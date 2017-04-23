Италия назначила украинцам гранты на обучение в местных университетах

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Италия объявила для украинцев гранты на обучение и научные исследования в местных университетах. Об этом сообщает пресс-служба департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины на официальной странице в Twitter.

Размеры грантов и правила их получения в сообщении не уточняются.

В то же время на образовательном портале Osvita.ua отмечается, что гранты были предоставлены Министерством иностранных дел Итальянской Республики на обучение, стажировку и исследования в итальянских высших учебных и научно-исследовательских учреждениях на 2017-2018 учебный год в рамках Соглашения о сотрудничестве в области культуры, образования и науки между правительствами Италии и Украины.

"Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться и подать заявку. Регистрация длится с 27 апреля до 10 мая 2017 года. Одним из требований для получения грантов, кроме случаев, когда запрос на получение гранта касается университетских курсов, которые проводятся полностью на английском языке, является знание итальянского языка", — добавляется в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что реформа образования в Украине является одним из первых приоритетов.