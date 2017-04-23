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    Общество

    В Украине из-за погоды все еще обесточены 70 населенных пунктов

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    По данным ГСЧС, без электроснабжения в Одесской остаются 54 н.п., в Днепропетровской – 16 н.п., в Харьковской – 1 н.п. Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.
    Лампочка
    RIA News Роман Галкин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В Украине по состоянию на утро 23 апреля все еще остаются обесточенными из-за непогоды 71 населенный пункт в трех областях, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    По данным ГСЧС, без электроснабжения в Одесской остаются 54 н.п., в Днепропетровской – 16 н.п., в Харьковской – 1 н.п. 

    Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов. Ограничений движения транспортных средств на автомобильных дорогах нет.

    При этом в ГСЧС отмечают, что в течение 22 апреля восстановлено электроснабжение 158 населенных пунктов в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях, которые были обесточены 18-20 апреля в результате ухудшения погодных условий из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач.

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