Скрипка извинился за слова о гетто

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Музыкант Олег Скрипка извинился за свои слова об организации гетто для незнающих украинский язык. Он заявил, что эти слова были вырваны из контекста.

На своей странице в Facebook Скрипка сообщил в субботу, что ему звонили пранкеры от имени министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

"Вчера для меня сложился пазл истерии с насаждением в информационном поле страны темы "гетто". А пока мои искренние и глубокие извинения тем, кто принял мои слова, выдернутые из контекста и вплетенные в информационную диверсию, как собственную обиду. Друзья, поверьте, я никого не хотел обидеть. Информационная картинка для меня сложилось после серии странных телефонных звонков", — написал Скрипка.

Ранее Скрипка предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, потому что они "имеют низкий IQ".