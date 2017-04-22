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    Общество

    Скрипка извинился за слова о гетто

    Тема:

    Языковая зачистка. Табу на русский (95)

    (обновлено: )161
    Комментируя свои слова об организации гетто для незнающих украинский язык, музыкант Олег Скрипка извинился и заявил, что никого не хотел обидеть.
    Олег Скрипка
    Олег Скрипка / Facebook

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Музыкант Олег Скрипка извинился за свои слова об организации гетто для незнающих украинский язык. Он заявил, что эти слова были вырваны из контекста.

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
    Скрипка банально пиарился и не следил за языком - Корнейчук

    На своей странице в Facebook Скрипка сообщил в субботу, что ему звонили пранкеры от имени министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

    "Вчера для меня сложился пазл истерии с насаждением в информационном поле страны темы "гетто". А пока мои искренние и глубокие извинения тем, кто принял мои слова, выдернутые из контекста и вплетенные в информационную диверсию, как собственную обиду. Друзья, поверьте, я никого не хотел обидеть. Информационная картинка для меня сложилось после серии странных телефонных звонков", — написал Скрипка.

    Ранее Скрипка предложил создать гетто для людей, которые не могут выучить украинский язык, потому что они "имеют низкий IQ".

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