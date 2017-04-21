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    Общество

    У Ялты появится город-побратим в Италии

    (обновлено: )11210
    Глава ялтинской администрации Андрей Ростенко сообщил, что подписан протокол о намерениях о подготовке договора о сотрудничестве с городом Ровиго.
    Набережная Ялты
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Крымская Ялта породнится с итальянским городом Ровиго, протокол о намерении уже подписан, сообщил глава ялтинской администрации Андрей Ростенко.

    Шляпа с надписью Крым. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Крым - фантомная боль украинцев. Материал на основе опроса

    Документ подписан на полях Ялтинского международного экономического форума в пятницу с вице-мэром Ровиго Эсио Кончи.

    "Мы подписали протокол о намерениях о подготовке договора о сотрудничестве с городом Ровиго. Вице-мэр приехал с предложением подписать этот меморандум, чтобы по приезду обратно в Италию с мэром города и депутатским корпусом окончательно обсудить все пункты будущего соглашения о содружестве, чтобы связать наши города побратимскими взаимоотношениями", — сказал журналистам Ростенко.

    После этого, по его словам, будут определены дата и место подписания побратимского договора между городами. "Мы будем расширять уровень общения и с другими итальянскими городами", — подчеркнул Ростенко.

    Ране сообщалось, что городской совет Днепра расторг побратимские отношения с российскими городами. У Днепра было три российских города-побратима — Улан-Удэ, Самара и Красноярск.

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