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    Общество

    Мартыненко обвинил Сытника в фальсификации обвинения

    (обновлено: )19
    По словам Мартыненко, обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника: "Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами".
    Николай Мартыненко
    Кадр видео "Україна • Народний фронт" на Youtube

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сфальсифицировал против него обвинения.

    Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко
    канал "Радио Свобода Украина" в YouTube
    Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко

    Об этом он сказал в видеокомментарии, обнародованном на сайте партии "Народный фронт".

    "Обвинения против меня сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами. Я еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы НАБУ проверило ложные обвинения в мой адрес, которые тиражировались за деньги", — заявил Мартыненко.

    "Я никуда не прячусь. Находился в Украине и дал все показания. Однако директор НАБУ Сытник решил пропиариться. Он хочет переключить внимание от провалов в работе НАБУ и своей политической заангажированности", — добавил он.

    Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко. 

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