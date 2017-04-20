Мартыненко обвинил Сытника в фальсификации обвинения

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко заявил, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сфальсифицировал против него обвинения.

Об этом он сказал в видеокомментарии, обнародованном на сайте партии "Народный фронт".

"Обвинения против меня сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами. Я еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы НАБУ проверило ложные обвинения в мой адрес, которые тиражировались за деньги", — заявил Мартыненко.

"Я никуда не прячусь. Находился в Украине и дал все показания. Однако директор НАБУ Сытник решил пропиариться. Он хочет переключить внимание от провалов в работе НАБУ и своей политической заангажированности", — добавил он.

Ранее стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали соратника Арсения Яценюка, экс-нардепа из фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко.