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    Общество

    Адвокат назвал недействительной повестку в суд Януковичу

    (обновлено: )31
    Адвокат заявил, что он сам планирует прийти на судебное заседание. Он также добавил, что, кроме того, защита имеет много вопросов к составу суда.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Адвокат бывшего главы украинского государства Виталий Сердюк заявил, что направленная судом экс-президенту Украины Виктору Януковичу повестка о вызове на судебное заседание по уголовному делу против него о государственной измене не имеет юридической силы.

    Юрист отметил, что суд не имеет права начинать судебные слушания.

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    "Относительно вызова Виктора Януковича. Каждый гражданин Украины, который находится за границей, согласно закону, вызывается через Минюстиции страны, где он находится. Никаких вызовов в порядке, предусмотренном 135 статьей Уголовного процессуального кодекса (порядок вызова граждан в суд), сделано не было. Поэтому Виктор Янукович не считается официально проинформированным о времени и месте заседания по делу, суд не сможет начать рассмотрение без надлежащего вызова", — сказал Сердюк в четверг в эфире телеканала "112 Украина".

    При этом адвокат заявил, что он сам планирует прийти на судебное заседание.

    Сердюк добавил, что, кроме того, защита имеет много вопросов к составу суда. По словам адвоката, судьи по делу Януковича были назначены до того, как материалы дела были переданы в суд. В связи с этим адвокаты Януковича планируют инициировать привлечение представителей Генпрокуратуры Украины к уголовной ответственности "за вмешательство систему в автоматизированного распределения дел в суде".

    Накануне Оболонский районный суд Киева опубликовал на своем сайте копию повестки Януковичу о вызове его на первое судебное заседание по уголовному делу о госизмене, которое назначено на 4 мая.

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