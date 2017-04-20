Адвокат назвал недействительной повестку в суд Януковичу

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Адвокат бывшего главы украинского государства Виталий Сердюк заявил, что направленная судом экс-президенту Украины Виктору Януковичу повестка о вызове на судебное заседание по уголовному делу против него о государственной измене не имеет юридической силы.

Юрист отметил, что суд не имеет права начинать судебные слушания.

"Относительно вызова Виктора Януковича. Каждый гражданин Украины, который находится за границей, согласно закону, вызывается через Минюстиции страны, где он находится. Никаких вызовов в порядке, предусмотренном 135 статьей Уголовного процессуального кодекса (порядок вызова граждан в суд), сделано не было. Поэтому Виктор Янукович не считается официально проинформированным о времени и месте заседания по делу, суд не сможет начать рассмотрение без надлежащего вызова", — сказал Сердюк в четверг в эфире телеканала "112 Украина".

При этом адвокат заявил, что он сам планирует прийти на судебное заседание.

Сердюк добавил, что, кроме того, защита имеет много вопросов к составу суда. По словам адвоката, судьи по делу Януковича были назначены до того, как материалы дела были переданы в суд. В связи с этим адвокаты Януковича планируют инициировать привлечение представителей Генпрокуратуры Украины к уголовной ответственности "за вмешательство систему в автоматизированного распределения дел в суде".

Накануне Оболонский районный суд Киева опубликовал на своем сайте копию повестки Януковичу о вызове его на первое судебное заседание по уголовному делу о госизмене, которое назначено на 4 мая.