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    Общество

    Суд начал рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности

    (обновлено: )13420
    Дело в четверг рассматривается в отсутствие истца, бывшего генерального прокурора Виктора Шокина, в слушании принимает участие его представитель.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В четверг Высший административный суд Украины приступил к рассмотрению иска бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении его в должности, сообщает УНИАН.

    Руслан Бортник
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    Отмечается, что дело слушает коллегия судей под председательством судьи Валентина Мороза.

    Дело рассматривается в отсутствие истца, бывшего генпрокурора Виктора Шокина, в слушании принимает участие его представитель.

    Напомним, ранее суд принял к производству иск Шокина к Верховной Раде и президенту Петру Порошенко по поводу восстановления его в должности генерального прокурора. Также ранее сообщалось, что Порошенко и народные депутаты вызваны на рассмотрение иска.

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