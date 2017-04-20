Суд начал рассмотрение иска Шокина о восстановлении в должности

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В четверг Высший административный суд Украины приступил к рассмотрению иска бывшего генерального прокурора Виктора Шокина о восстановлении его в должности, сообщает УНИАН.

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Отмечается, что дело слушает коллегия судей под председательством судьи Валентина Мороза.

Дело рассматривается в отсутствие истца, бывшего генпрокурора Виктора Шокина, в слушании принимает участие его представитель.

Напомним, ранее суд принял к производству иск Шокина к Верховной Раде и президенту Петру Порошенко по поводу восстановления его в должности генерального прокурора. Также ранее сообщалось, что Порошенко и народные депутаты вызваны на рассмотрение иска.