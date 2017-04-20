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    Апрельская непогода: аэропорт в Запорожье прекратил работу

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    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (41)

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    По предварительной информации, в запорожском аэропорту искусственная взлетно-посадочная полоса находится в процессе ремонта, а грунтовая - размокшая из-за непогоды.
    Аэропорт в Запорожье
    061.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодных условий запорожский аэропорт временно прекратил работу.

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    "Запорожье" не принимает и не отправляет рейсы, поскольку искусственная взлетно-посадочная полоса в процессе ремонта, а грунтовая — размокшая из-за непогоды. Ограничения на прием воздушных судов на грунтовую полосу пока введено до 22 апреля, но может быть продлено в случае ухудшения погодных условий… Сроки открытия искусственной полосы из-за непогоды и ряд строительных нюансов перенесено с 26 апреля на 4 мая", — цитирует агентство "Укринформ" сообщение руководства аэропорта.

    Накануне, мэр Запорожья Владимир Буряк поручил дать отопление в родильных домах, интернатах, детских садах и больницах до особого распоряжения. В Сумах из-за значительного снижением температуры воздуха восстановлено теплоснабжение учебных заведений и учреждений здравоохранения.

    Как сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко, погодные условия в Украине продолжат ухудшаться в ближайшие два дня, однако существенное потепление придет в страну только с 26 апреля.

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