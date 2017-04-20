Дело о смерти Cеменюк-Самсоненко закрыто

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Полиция закрыла уголовное производство по факту смерти бывшего председателя Фонда государственного имущества Валентины Семенюк-Самсоненко, сообщил спикер Главного управления Нацполиции Киевской области Николай Жукович, информируют "Украинские новости".

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По его словам, следователи провели расследование и не установили лиц, которые могли совершить это преступление. Правоохранители установили, что это было самоубийство.

По словам Жуковича, дело было закрыто в апреле.

Напомним, 27 августа 2014 года экс-главу Фонда госимущества Семенюк-Самсоненко нашли мертвой в своем доме.