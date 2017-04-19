Умер один из руководителей украинского телеканала

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Заместитель председателя правления и программный директор телеканала СТБ Сергей Назаров в среду, 19 апреля, скончался после инсульта, написал гендиректор СТБ Владимир Бородянский на странице в Facebook.

"Сережа видел то, что не видели другие люди, мыслил настолько неординарно", — сообщил Бородянский.

"Сережа делал все на 200%, а потом еще на 100%. Назаров — гениальный человек. Сегодня Сережа умер от инсульта", — добавил он.

Напомним, в марте скончался заслуженный деятель науки и техники Украины Валерий Кухар, академик НАН, занимавшийся разработками в органической и биоорганической химии.

А на прошлой неделе ушел из жизни бывший начальник милиции Ровенской области Вячеслав Чайка, в которого стрелял сын-прокурор.