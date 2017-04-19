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    Общество

    Снегопад в Днепре: аэропорт и дороги заблокированы

    (обновлено: )151820
    Как сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко, въезд и выезд в Днепр со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки.
    Снегопад в Днепре
    Facebook Юрия Зинченко

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Транспортное движение в Днепре усложнено в результате снегопада, сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко.

    "Коллапс…аэропорт замело. На дорогах все стоит. Водителям не рекомендую ехать в этом направлении… въезд и выезд в Днепр со стороны Запорожья заблокирован с двух сторон из-за большой пробки", — написал Зинченко на своей странице в Facebook.

    Facebook Юрия Зинченко
    Снегопад в Днепре

    Ранее сообщалось, что на распустившиеся цветы и цветущие деревья в Лозовой Харьковской области выпал снег. Укргидрометцентр предупреждал об ухудшении погодных условий в стране.

    Смотрите также: Днепр засыпало апрельским снегом

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