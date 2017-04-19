Ермишина: от государства переселенцам нужны только рабочие места

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Только 5% вынужденных переселенцев смогли найти новую работу после переезда из неконтролируемой части Донбасса на новое место жительства. Такую статистику обнародовали в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В частности, по данным министерства, 35% вынужденных переселенцев остаются работать там, где и работали до переезда. А 20% — потеряли работу после переселения. По данным Минсоцполитики, на начало 2017 года в Украине было зарегистрировано более 1,5 миллионов вынужденных переселенцев с Донбасса и Крыма.

На вопрос, как государство могло бы помочь пострадавшим, в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказала глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина.

"Что касается поддержки государства, то нужно создавать рабочие места, в первую очередь. И это бы была поддержка для всех — не только для переселенцев, а и вообще для местной общины, а все остальное — это разговоры, потому что если у человека есть работа, когда его профессия используется полноценно, тогда этот человек и пользу стране приносит и себя чувствует уверенно", — заявила Ермишина.

При этом она отметила, что официальная статистика по трудоустройству переселенцев — сильно искажена.

"95% переселенцев платит за аренду жилья. Как они могут это делать три года, когда нигде не работают?", — обратила внимание руководитель общественной организации.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.