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    Общество

    Под Запорожьем люди перекрыли дорогу грузовикам

    (обновлено: )25720
    С жителями села Бабурка достигнут компромисс: они не препятствуют движению транспорта на строительство в Беленькое, а власть решает с инвестором проблему ремонта дороги.
    Под Запорожьем люди перекрыли дорогу грузовикам
    vmestezp.org

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Жители села Бабурка в Запорожском районе во вторник заблокировали движение по дороге для грузовых машин со стройматериалами, разрушающих дорожное покрытие, остальной транспорт они пропускали беспрепятственно.

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    Многотонные грузовые автомобили возят бетон и стройматериалы в село Беленькое на строительство зерноперегрузочного терминала одного из крупнейших в Украине сельхозпредприятий "Нибулон", сообщает издание "Вместе".

    "Фуры идут с утра до ночи, полные. За полгода они разбили всю дорогу. Нам, местным жителям, невозможно стало проехать в своем селе из-за ям, в которых мы разбиваем свой автотранспорт", — заявили жители Бабурки.

    На месте массовой акции присутствовали полицейские, но в ситуации не вмешивались: люди не нарушали закон, фактически просто переходя дорогу по пешеходному переходу.

    vmestezp.org
    Под Запорожьем люди перекрыли дорогу грузовикам

    "Мы не против строительства терминала. Это хорошо, что "Нибулон" создает у нас в районе рабочие места. Но мы просим: пожалуйста, сделайте так, чтобы не страдали мы – отремонтируйте нашу дорогу", — добавили они.

    В среду по инициативе главы Запорожского облсовета Григория Самардака состоится специальное совещание, посвященное этому вопросу. С жителями села Бабурка достигнут компромисс: они не препятствуют движению транспорта на строительство в Беленькое, а областная власть и местные депутаты решают с инвестором проблему ремонта дороги.

    В феврале около 200 продавцов свинины перекрыли проспект Соборный в районе железнодорожного вокзала Запорожье-1, требуя снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая африканской чумы свиней.

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