КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Жители села Бабурка в Запорожском районе во вторник заблокировали движение по дороге для грузовых машин со стройматериалами, разрушающих дорожное покрытие, остальной транспорт они пропускали беспрепятственно.

Многотонные грузовые автомобили возят бетон и стройматериалы в село Беленькое на строительство зерноперегрузочного терминала одного из крупнейших в Украине сельхозпредприятий "Нибулон", сообщает издание "Вместе".

"Фуры идут с утра до ночи, полные. За полгода они разбили всю дорогу. Нам, местным жителям, невозможно стало проехать в своем селе из-за ям, в которых мы разбиваем свой автотранспорт", — заявили жители Бабурки.

На месте массовой акции присутствовали полицейские, но в ситуации не вмешивались: люди не нарушали закон, фактически просто переходя дорогу по пешеходному переходу.

vmestezp.org Под Запорожьем люди перекрыли дорогу грузовикам

"Мы не против строительства терминала. Это хорошо, что "Нибулон" создает у нас в районе рабочие места. Но мы просим: пожалуйста, сделайте так, чтобы не страдали мы – отремонтируйте нашу дорогу", — добавили они.

В среду по инициативе главы Запорожского облсовета Григория Самардака состоится специальное совещание, посвященное этому вопросу. С жителями села Бабурка достигнут компромисс: они не препятствуют движению транспорта на строительство в Беленькое, а областная власть и местные депутаты решают с инвестором проблему ремонта дороги.

В феврале около 200 продавцов свинины перекрыли проспект Соборный в районе железнодорожного вокзала Запорожье-1, требуя снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая африканской чумы свиней.