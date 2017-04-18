Перепалка украинских политологов на российском ТВ взорвала сеть

Во время беседы Ковтун возмутился высказываниям Денисова о требованиях жителей Донбасса к украинским властям весной 2014 года. Он начал громко оспаривать фразы оппонента.

Денисов не стал уподобляться агрессивному коллеге, посоветовав ему следить за новостями. "Кроме как орать, больше ты ничего не умеешь, лысое чмо", — заявил он, заканчивая спор, сообщает "Российский диалог".

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Ранее премьер Владимир Гройсман предложил в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже по газовому делу передать России в счет возмещения убытков Тимошенко, подписавшую в 2009 году газовые контракты, которые являются предметом спора. В ответ на это Тимошенко сравнила премьера Украины с упаковочной пленкой: "это громкая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается — и на этом все". Она назвала заявления Гройсмана такими же пустыми, как звук от взрыва шариков.