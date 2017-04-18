Названы время и место проведения ЛГБТ-марша в Киеве

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Представитель организации KyivPride Зорян Кись сообщил, что третий по счету Марш равенства в Киеве пройдет в середине июня.

Он напомнил, что в 2016 году в ЛГБТ-марше приняли участие около 2 тысяч человек. В этом году планируется, что к нему примкнут около 5 тысяч человек, добавил Кись.

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По его словам, акция пройдет в центре столицы, обсуждается возможность ее проведения на Крещатике.

"Сейчас мы с Нацполицией обсуждаем возможность проведения Марша на Крещатике. Однако в связи с тем, что в этом году участников будет больше, то сейчас этот вариант дорабатывается. Также мы предложили увеличить маршрут", — сказал активист в комментарии 44.ua.

В заключение он добавил, что в социальных сетях ему начали поступать угрозы, поэтому провокации, как и в предыдущие годы, также возможны.

В прошлом году Марш равенства состоялся 12 июня. Весь маршрут был пройден под усиленной охраной полиции и без столкновений.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июне 2015 года на Марше равенства в Киеве, в котором приняли участие около 300 человек, в ходе столкновений пострадали 11 милиционеров и несколько участников акции.