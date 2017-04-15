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    Общество

    Митрополит Антоний сообщил подробности схождения Благодатного огня в Иерусалиме

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    По словам митрополита Антония, Благодатный огонь сошел в 14.22, каждый верующий человек сможет взять его в своем храме, чтобы "скрепить и подтвердить свою веру".
    Митрополит Антоний
    Центр информации УПЦ

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Благодатный огонь сошел в 14.22, об этом сообщил глава официальной делегации по доставке благодатного огня в Украину митрополит Антоний (Паканич).

    Как зажигали Благодатный огонь для Украины
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    Как зажигали Благодатный огонь для Украины

    "Благодатный огонь сошел в 14.22. Это именно тот огонь, который мы привезем сегодня в Украину и каждый верующий человек сможет взять его в своем храме, чтобы скрепить и подтвердить свою веру". —  отметил владыка Антоний.

    Во время схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня тысячи верующих на разных языках приветствовали друг друга: "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!".

    Благодатный огонь сегодня вечером будет доставлен в Киев официальной делегацией Украинской православной Церкви. Представители епархий получат Благодатный огонь в зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь".

    Встреча Благодатного огня перед Успенским собором Киево-Печерской лавры состоится около 23.00. Предстоятель Украинской православной церкви блаженнейший Митрополит Онуфрий раздаст Благодатный огонь тысячам верующих, которые придут на ночное пасхальное богослужение.

    Центр информации УПЦ
    Схождение Благодатного огня в Иерусалиме

    Из столицы Благодатный огонь доставят во все епархии Украинской православной Церкви, чтобы все смогли ощутить ту радость, которая состоялась на Святой земле.

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